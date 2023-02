Kvara, a fine stagione rinnovo fino al 2028 a 2,5 milioni (Gazzetta)

Giuntoli e l’agente del georgiano hanno un ottimo rapporto da tre anni. De Laurentiis apprezza il fatto che il procuratore non batta cassa come gli altri

Il Napoli ha tutta l’intenzione di trattenere Kvaratskhelia in città. Il georgiano ha stupito tutti e convinto la dirigenza e la proprietà del club: è stato decisamente un acquisto rivelazione. Il Napoli, dunque, si prepara a rinnovargli il contratto. La Gazzetta dello Sport scrive che l’appuntamento è a fine stagione: il prolungamento arriverà fino al 2028 a 2,5 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto guadagna al momento Kvara.

“Le parti hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque a stagione finita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5 milioni, e anche a un prolungamento del contratto fino al 2028”.

A pesare nella decisione di De Laurentiis è anche la discrezione dell’agente di Kvara, uno che non mira al rilancio, come fanno in tanti, scrive la rosea. Inoltre l’agente di Kvara ha un ottimo rapporto con il direttore sportivo Giuntoli.

“Anche nella scelta dell’agente, la famiglia è stata attenta nell’affiancare non un affarista, ma un procuratore capace di tutelare la crescita del ragazzo. E infatti Mamuka Jugheli, ex calciatore pure lui, ha “indirizzato” la scelta di Kvara verso l’Italia e il Napoli in particolare. Con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è creato un rapporto professionale e anche umano profondo, visto che da tre anni il direttore sportivo seguiva con attenzione la crescita del campione georgiano”.

“Recentemente lo stesso Jugheli ha tagliato corto a proposito di interessamenti in Premier per il suo assistito: «Khvicha è concentrato solo sul Napoli e sulla squadra che sta crescendo e ottenendo risultati importanti». Una uscita che ha soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis che spesso si innamora dei suoi giocatori, ma non soffre quegli agenti sempre pronti a battere cassa alla prima opportunità. Iugheli e Giuntoli si sentono con una certa continuità e si sono dati appuntamento a fine stagione per blindare ulteriormente il contratto del georgiano che attualmente scade nel 2027”.

ilnapolista © riproduzione riservata