Klopp: «I due giorni di riposo dopo la sconfitta? Allenarsi tutti i giorni non è vantaggioso»

In conferenza stampa sulla crisi del suo Liverpool: «Non abbiamo dimenticato come si gioca a calcio, la squadra si allena bene»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento della sua squadra. Il Liverpool è sotto il mirino delle critiche dopo un pessimo inizio di 2023 e non vince in Premier League dal 30 dicembre, quando batté il Leicester 2-1 grazie a due autogol di Wout Faes – nessuno ha segnato di più per la squadra di Klopp dalla ripresa della stagione nazionale di il difensore belga. Di seguito le parole in conferenza stampa di Klopp riportate dal Daily Mail:

«Certo c’è stanchezza. Ma non ho nulla da dire sulle accuse presentate al Manchester City».

Parlando del Liverpool:

«La gente non vuole sentire questo genere di cose perché suona come una scusa, ma ci devono essere delle ragioni per alcune cose che abbiamo sbagliato in questa stagione».

Prosegue Klopp:

«Non ci trasformiamo in persone sbagliate durante la notte; non è che non sappiamo più giocare a calcio. Altri giocatori di altri club hanno avuto problemi simili: non possono giocare la stessa stagione che hanno giocato l’anno scorso».

Sugli infortuni ed il carico di lavoro in allenamento:

«Cerchiamo di gestire le cose al meglio possibile, ad esempio con il carico di lavoro. Non possiamo farlo correttamente ora. In passato, potevamo perché tutti quelli che erano disponibili dovevano giocare. Abbiamo avuto dei cambiamenti in attacco e vogliamo avere un centrocampo più stabile. Questa settimana sembrano tutti incredibilmente in forma questa è la verità».

Sulla pausa di due giorni dati ai giocatori nonostante la sconfitta contro il Wolverhampton di lunedì:

«Allenarsi tutti i giorni non è vantaggioso. Abbiamo fatto le analisi e poi gli abbiamo concesso due giorni di vacanza. Tra sabato e lunedì c’è molto tempo. Domenica, dopo che abbiamo parlato, ho pensato al 100% che non aveva senso vedersi per due giorni. Sono partito domenica di buon umore e sono tornato mercoledì di buon umore e abbiamo lavorato».

Conclude Klopp:

«In allenamento i segnali sono positivi. Ma quando lo dico i tifosi rispondono: “Dimostralo lunedì!’” e dobbiamo dimostrarlo. L’aggressività c’è stata, come la determinazione e la concentrazione. Finora, è stata davvero un’ottima settimana».

