Intercettazioni Juventus, Arrivabene: «Siamo fuori dai parametri Uefa»

Sul CorSera. Nell’ottobre 2021: «Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno decisioni da prendere».

Ancora intercettazioni che riguardano la Juventus, ancora una volta sul Corriere della Sera. Stavolta il quotidiano riporta le parole dell’ex amministratore delegato del club bianconero. Maurizio Arrivabene. Appena nominato, il 30 giugno 2021, si diceva «turbato per alcune criticità societarie». L’annotazione è della Guardia di Finanza, nel riassunto di un’intercettazione agli atti dell’inchiesta sui conti del club.

Il 19 ottobre 2021, Arrivabene dice al direttore finanziario, Stefano Cerrato:

«Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere… Una cosa riguarda i parametri Uefa… Perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri, però può esser che ci siamo persi qualcosa».

Cerrato gli risponde:

«La società rispetta i parametri Uefa per l’iscrizione alla Champions 2022/23, ma con quelli attuali non potrebbe iscriversi all’edizione 2023/24».

Della situazione economica, Arrivabene dice:

«Devo dire che è un problema del sistema calcio complessivo, non solo di Juve; io sono rimasto devo dire allibito; la Federazione parla di cambiamenti solo ora dopo il vostro “intervento”, mi chiedo dove fossero prima».

Il Corsera ricorda anche l’intercettazione di Marco Re.

Tra le criticità, per l’indagine, c’erano le plusvalenze, di cui in una telefonata parla Marco Re, ex direttore finanziario che all’epoca aveva già lasciato il club da un anno: «Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni… Cioè, era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì».

