Guardiola sfotte il Manchester United: «Hanno speso 850 milioni per vincere una Coppa Carabao…»

Solito sarcasmo passivo-aggressivo: “Ricordo la nostra prima Carabao Cup, eravamo così entusiasti. La quarta volta che l’abbiamo vinta, la quarta consecutiva, era più un ‘Beh, va bene, un altro giorno in ufficio’…”

L’ha rifatto. A volte Pep Guardiola proprio non si tiene. Indossa il sorrisetto malizioso e sfotte. Poi magari a posteriori si scusa, ma intanto sfotte. Stavolta il tecnico del City ha sfroculiato i rivali dello United, in festa per aver vinto la Coppa Carabao. In sintesi: hanno speso 850 milioni di sterline per vincere… una Coppa Carabao?

Guardiola ha dapprima fatto un sincero elogio del lavoro di Erik ten Hag. Poi però gli hanno chiesto se pensa che lo United sia tornato. Lui ha risposto sarcastico: “Se spendono un po’ più di soldi… sì”.

“È normale, sono nella posizione in cui dovrebbero essere normalmente”, ha detto Guardiola. “Quando sono arrivato qui pensavo che lo United sarebbe sempre stato lì, per la storia, per tutto, ed Erik sta facendo un lavoro incredibile. E i giocatori, vedi quanto sono impegnati, come tutti insieme cercano di farcela. Quando sei stato cinque o sei anni senza vincere un titolo. Ricordo quando abbiamo viaggiato noi per vincere la nostra prima Carabao Cup e tutti erano così entusiasti di farlo. Per lo staff era una cosa nuova, per i giocatori era tutto nuovo. La quarta volta che l’abbiamo vinta, la quarta consecutiva, era più un ‘Beh, va bene, un altro giorno in ufficio’…“.

Guardiola in purezza.

