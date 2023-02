Eintracht-Napoli, Spalletti ne cambia tre: dentro Mario Rui, Zielinski e Lozano (CorSport)

Un turnover ridotto, sulla scorta di quanto deciso già dal tecnico del Napoli contro il Sassuolo. Zerbin e Demme fuori dalla lista Uefa

Contro il Sassuolo, il turnover di Luciano Spalletti nel Napoli si è limitato a tre cambi. Saranno tre anche quelli che il tecnico effettuerà in Champions contro l’Eintracht martedì. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Contro-turnover di Champions. La regola del 3: tre cambi con il Sassuolo rispetto alla partita precedente e tre in vista della prima degli ottavi con l’Eintracht”.

“Tradotto in nomi e volti: Mario Rui per Olivera, Zielinski per Elmas e Lozano per Politano. L’idea è questa, e sembra anche piuttosto fondata, ma la storia diventerà decisamente più leggibile giorno dopo giorno e fino alla partenza per la Germania, considerando che ieri la grande maggioranza della squadra si è limitata alla classica seduta defatigante”.

Dunque la formazione del Napoli dovrebbe essere la seguente, a meno di sorprese: Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski e nel tridente di attacco Lozano, Osimhen e Kvara.

Il Napoli non potrà contare sull’infortunato Raspadori e nemmeno su Zerbin e Demme, esclusi dalla lista Uefa. Il terzo portiere sarà Isasiak e non Marfella, come in campionato. Prima convocazione europea per i due nuovi acquisti: Gollini e Bereszynski.

