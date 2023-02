Osimhen dopo il fastidio avvertito ieri sera: «Niente di che, sto bene»

Su Twitter tranquillizza un tifoso preoccupato sulle sue condizioni. Nessun allarme quindi per la Champions.

Ci pensa Osimhen a tranquillizzare tutti sul pericolo infortunio temuto ieri sera e lo fa attraverso Twitter. Il leader che non vive da star, che fa i selfi con i tifosi e non ci pensa proprio a lasciarsi sfuggire la Champions martedì sera.

Nothing like that my brother,I Dey ok💯❤️ — Victor Osimhen (@victorosimhen9) February 17, 2023

Scrive l’attaccante azzurro, rispondendo a un tifoso preoccupato per le sue condizioni: «Niente di preoccupante, sto bene».

Ieri sera, quando il punteggio era già sul 2-0 in favore della squadra di Spalletti e la fine del match si avvicinava, Osimhen si è seduto sull’erba del Mapei Stadium toccandosi il retro della coscia:

“Dopo una grande partita e il settimo gol in sette gare di fila, all’85esimo della sfida contro il Sassuolo, Victor Osimhen lascia il terreno di gioco. L’attaccante nigeriano del Napoli è apparso affaticato e deciso a uscire togliendosi i parastinchi in campo e portandosi la mano dietro la coscia destra. L’impressione è che abbia avvertito un fastidio muscolare, sperando che non sia nulla di grave in vista della sfida champions contro l’Eintracht. In quel momento si sentivano tutti gli scongiuri del caso da Napoli e oltre, e anche da chi ama il calcio del Napoli.”

Già nel post partita Spalletti aveva rassicurato:

«Per quello che abbiamo valutato, ma i medici stanno approfondendo, è solo un po’ di stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi, quando ha questa voglia fa questi strappi ma due metri diventano 200 e non si ferma finché non ha ripreso la palla».

