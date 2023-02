De Rossi verso l’esonero: in casa Spal si fa il nome di Oddo

L’esonero di Daniele De Rossi potrebbe arrivare nelle prossime ore con Oddo pronto a subentrare. Sarebbe il terzo allenatore della stagione per il club di Ferrara.

In casa Spal si va verso l’esonero di Daniele De Rossi, manca solo l’ok del presidente Joe Tacopina, con il club di Ferrara che intanto ha già scelto il nome dell’eventuale sostituto: Massimo Oddo. Da un campione del mondo a un altro campione del mondo: sembra essere questo, dunque, il destino della Spal, reduce da tre sconfitte di fila con Cagliari, Bari e Venezia e al terz’ultimo posto nella classifica di Serie B con 24 punti. L’esonero di Daniele De Rossi potrebbe arrivare nelle prossime ore con Oddo pronto a subentrare. Sarebbe il terzo allenatore della stagione per il club di Ferrara.

De Rossi, al debutto da allenatore, era stato ingaggiato dalla Spal lo scorso ottobre per rimpiazzare l’esonerato Roberto Venturato. Aveva esordito con il pareggio in casa (0-0) con il Cittadella. Da quel momento la Spal ha vinto tre partite, pareggiandone cinque e perdendone otto (compresa la sfida di Coppa Italia con il Genoa). Numeri non certo esaltanti che, in aggiunta a una classifica preoccupante dato che si trovano solo in diciotttesima posizione e a 3 punti dalla salvezza certa. Questi numeri hanno indotto la dirigenza a valutare un nuovo cambio tecnico. Peggio del club di Ferrara solo il Benevento, ex squadra di Fabio Cannavaro, ed il Cosenza che ieri ha perso sul campo del Bari 2-1.

