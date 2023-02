Spal, tre vittorie in 17 gare, De Rossi a rischio esonero (Messaggero)

Gli ultras contestano il presidente Tacopina che nelle prossime ore, al rientro in città, potrebbe decidere per l’addio al tecnico

Oggi potrebbe essere il giorno dell’esonero di Daniele De Rossi dalla panchina della Spal. Il Messaggero scrive di una contestazione durissima dei tifosi contro la presidenza dopo la sconfitta contro il Venezia.

“Daniele De Rossi rischia l’esonero dopo 17 partite alla guida della Spal (3 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte). L’ultima gara contro il Venezia persa 2-1 ha scatenato l’ira dei tifosi che si sono radunati davanti allo stadio Paolo Mazza di Ferrara ad aspettare che la squadra rientrasse dalla trasferta. Circa 200 ultras si sono posizionati dietro allo striscione “presidente assente”. Il principale obiettivo della protesta è stato il numero uno del club, Joe Tacopina, accusato di essere troppo distante dalle questioni societarie”.

De Rossi ha avuto un confronto con i contestatori.

“De Rossi ha ascoltato cosa aveva da dire il gruppo e si è reso anche disponibile a un confronto che, però, è stato rifiutato. Poco distanti Radja Nainggolan, ingaggiato durante il mercato invernale, e Zuculini, due tra i migliori calciatori della Spalcon un curriculum internazionale. Al termine della protesta, De Rossi, il suo staff e i dirigenti Andrea Gazzoli e Fabio Lupo sono rimasti all’interno dell’impianto per un confronto sulle prossime mosse da fare. Novità potrebbero arrivare anche nelle prossime ore quando Joe Tacopina rientrerà in Italia. Non è escluso, infatti, che l’ex centrocampista della Roma venga esonerato per i risultati insoddisfacenti che sta inanellando”.

L’ultima volta che la Spal ha vinto in campionato è stato il 14 gennaio contro la Reggina. Da quel momento, un pareggio e tre sconfitte hanno fatto piombare la squadra al 17° posto in classifica, in zona retrocessione.

Dopo la sconfitta contro il Venezia, De Rossi ha dichiarato:

«È colpa mia ho sempre trovato lati positivi, ad ogni sconfitta. Ma oggi non ci riesco e non mi accontento della prestazione della ripresa. Se ci manca il sangue, vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Sono il primo responsabile e sono dispiaciuto. Se finisse oggi, saremmo retrocessi».

