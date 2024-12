Conte è stato categorico, proiettandosi subito sul futuro. «Gioca chi merita e Neres era già da un po’ che si stava guadagnando in allenamento maggiore attenzione»

Neres ha convinto Conte, ora toccherà a Kvaratskhelia ribaltare le gerarchie (Repubblica)

Grande prova ieri di Neres a Udine, il brasiliano è stato fondamentale nella vittoria della squadra di Conte. Ha disputato un’ottima prova condita da continui spunti in attacco ma anche da qualche ripiegamento difensivo come piace al tecnico ma soprattutto indispensabile per poter giocare con tre calciatori offensivi.

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Merito pure dell’inafferrabile brasiliano Neres, che non ha fatto sentire l’assenza dell’infortunato Kvaratskhelia e gli ha probabilmente portato via il posto tra i titolari.

Conte infatti è stato al 90’ categorico, proiettandosi subito sul futuro. «Gioca chi merita e Neres era già da un po’ che si stava guadagnando in allenamento maggiore attenzione». Toccherà dunque a Kvaratskhelia ribaltare le nuove gerarchie in attacco, quando ritornerà a disposizione dopo il leggero problema al ginocchio che gli ha fatto saltare la trasferta di Udine. Il Napoli ha infatti ritrovato senza il georgiano il gol perduto, segnandone ben tre in una partita e restando nella scia dell’Atalanta. «Partite come questa ce le dobbiamo andare a prendere, non ci regala niente nessuno», ha spiegato Conte. Cambiare ha aiutato gli azzurri a rialzarzi e l’unica eccezione alla regola della concorrenza tra titolari e seconde linee sarà fatta d’ora in poi per Lukaku: lui sì, intoccabile. Big Rom è infatti il pilastro del progetto. In Serie A sa ancora fare la differenza.

La pagella di Neres sul Napolista

NERES. Il profeta David primeggia per dribbling, tiri e occasioni da gol. La gimkana sigillata dall’autorete bianconera è la reazione all’invettiva contiana a uso domestico dopo la Lazio: “Non abbiamo avuto qualità negli ultimi trenta metri”. Stasera, invece, la notte è Neres e bella. Un pensiero immancabile va al Che Kvara: la competizione con il profeta David, neoleader del campo largo a sinistra, può ridargli anima e colore. L’occupazione monocratica del potere logora eccome – 7,5

