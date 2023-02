Abraham giocherà con una maschera alla Osimhen

L’attaccante inglese, dopo aver ottenuto il via libera dei medici, è potuto scendere in campo grazie ad una speciale maschera in carbonio, molto simile a quella che indossa Osimhen

Alla vigilia del match da dentro o fuori con il Salisburgo valido per i playoff di Europa League Josè Mourinho torna a sorridere dato che Dybala e Abraham sono tornati a disposizione. L’attaccante inglese, reduce da un intervento di sutura alla palpebra inferiore sinistra, dopo aver ottenuto il via libera dei medici è potuto scendere in campo grazie ad una speciale maschera in carbonio, molto simile a quella che indossa Osimhen, progettata per proteggere l’occhio del calciatore anche con una lente trasparente che gli consentirà comunque la completa visione del campo. La Joya invece, dopo quattro giorni passati a lavorare individualmente, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il sovraccarico al flessore che lo ha costretto a saltare la sfida con il Verona.

Oltre ad Abraham e Dybala, anche Lorenzo Pellegrini ha svolto tutta la seduta di rifinitura insieme al resto della squadra. Il capitano giallorosso era stato tenuto a riposo nell’ultimo impegno di campionato a causa di un affaticamento muscolare ma, da lunedì 20, era già tornato ad allenarsi in gruppo. I tre giocatori dovrebbero partire dall’inizio domani nella sfida dell’Olimpico secondo la Gazzetta dello Sport . Di seguito la probabile formazione con la quale la Roma scenderà domani contro il Salisburgo:

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

ilnapolista © riproduzione riservata