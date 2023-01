Vieri: «Il capolavoro di Spalletti è che è riuscito nell’impresa di tenere zitto De Laurentiis»

Alla Bobo Tv: «L’evoluzione dell’anno. Ogni volta che parla De Laurentiis fa disastri e invece ora non dice una parola».

Alla BoboTv, in diretta su Twitch, Christian Vieri e Lele Adani scherzano sul Napoli e in particolare sul maggior successo portato a casa dal suo allenatore, Luciano Spalletti, fino a questo momento. La grandezza di Spalletti, per Vieri e Adani è stata quella di riuscire a tenere in silenzio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dall’estate.

Vieri, rivolgendosi ad Adani in diretta, dice:

«Quello che sto per dire ora è l’evoluzione dell’anno di Luciano Spalletti: è riuscito nell’impresa di tenere zitto De Laurentiis per un anno intero. Ogni volta che parla De Laurentiis fa disastri e invece ora non dice una parola».

I due ridono e Adani conferma la veridicità della battuta di Vieri:

«Questo è un capolavoro».

Vieri insiste, battendo di nuovo sul concetto:

«Lui è zitto da luglio e non dice una parola».

A questo punto interviene Cassano, che chiede:

«E cosa dovrebbe dire?».

E Vieri risponde:

«Sai che lui inventa».