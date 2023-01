De Laurentiis spopola in Spagna con “los muertos de hambre de la Serie A” e i fondi “mierda”

Le parole del presidente a Report hanno avuto grande risalto su Marca e As. In Spagna hanno votato per i fondi che Adl ha definito una stronzata

De Laurentiis protagonista sui giornali spagnoli. Le parole dette a Report dal presidente del Napoli su Agnelli, i fondi e la Serie A sono sulle homepage dei principali giornali sportivi. As lo mette in apertura. Ricordiamo che la Liga ha votato per i fondi, tranne Barcelona, Real Madrid e Atletic Bilbao.

Titola As: “Los muertos de hambre de la Serie A querían vender ocho años por un pedazo de pan…”.

Lo stesso fa Marca:

De Laurentiis: “Los muertos de hambre de la Serie A vendían 7 u 8 años a un fondo por unas migas de pan”

Così come il suo definire i fondi mierda.

Stasera Report manderà in onda una puntata sullo scontro tra i presidenti di club nella Lega Serie A (e sulla questione relativa alla famosa carta di Ronaldo alla Juve) e ci saranno anche le dichiarazioni di De Laurentiis, anticipate su Twitter dall’account del programma.

De Laurentiis ha detto:

«Ho usato il signor Agnelli, perché mi serviva che lui mi andasse in culo ai fondi che erano un’altra stronzata».

Marca scrive:

“L’italiano Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha confessato questo lunedì di aver usato il suo connazionale Andrea Agnelli e il suo legame con la Superlega per boicottare l’accordo, due anni fa, tra Serie A e fondi di investimento, tra cui c’era CVC, per la gestione dei diritti audiovisivi”.

Riporta le parole di De Laurentiis e ricorda:

“Nel 2020 Serie A e diversi fondi di investimento sono stati molto vicini alla chiusura di un accordo per la gestione dei diritti audiovisivi della competizione che, dopo il rifiuto di diverse squadre -Napoli, Lazio, Juventus, Inter, Fiorentina, Atalanta ed Hellas Verona- , all’inizio del 2021, non si è concretizzato”.

As, invece, ricorda di quando la Spagna stipulò l’accordo con i fondi, di come la presero i giornali italiani.

“Prima che il fondo CVC arrivasse alla Liga, un tentativo di operazione simile suscitò scalpore e polemiche in Serie A. ‘La Repubblica’, il 4 agosto 2021, pubblicava “La Spagna ci ha copiato” ma l’incasso dei fondi nel campionato italiano, alla fine, non ha avuto luogo. Hanno votato contro Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta e Verona dopo un accordo di massima e oggi, Aurelio De Laurentiis, ha svelato nuovi dettagli su quegli assembramenti. Il presidente del Napoli, intervistato da ‘Report’, ha parlato con la consueta schiettezza: “Ho usato Agnelli, mi serviva per ordinare ai fondi di andare a farsi fottere, erano un’altra stronzata”. Secondo il presidente, “gli affamati della serie A, per un pezzo di pane, vendevano i successivi sette, otto anni a un fondo”. De Laurentiis non è mai stato d’accordo: “Ho detto: ‘Sono tutti matti? Quindi ho usato Agnelli perché, chiaramente, se entrasse, i fondi non gli permetterebbero di fare la Superlega. E si è scagliato contro i fondi”.