Verratti: «I francesi non ti giudicano. Gli italiani invece sono gelosi, ti incolpano del tuo successo»

A France Football: «Quando ti fai un amico, a Parigi, è un vero amico. In Italia abbiamo molti amici, ma se poi hai bisogno di qualcuno spariscono».

Su France Football una lunga intervista a Marco Verratti, centrocampista italiano del Psg, il giocatore più anziano della rosa. Ha appena rinnovato il suo contratto con il club parigino fino al 2026. Racconta il suo legame con la Francia. Dice di doverle molto, perché ci è arrivato da adolescente ed è diventato uomo.

«La Francia è parte di me. Mi ha dato molto. Sono cresciuto qui, ci ho costruito una famiglia. Sono arrivato quando ero ancora solo un adolescente, oggi sono un uomo. Ho vissuto questo passaggio importante della mia vita, qui, in Francia».

Parigi, dice Verratti, può aprirti la mente, aiutarti a crescere, se sei abbastanza intelligente da capirlo. Dice di essersi innamorato di Parigi a prima vista. In Francia, però, non è stato accolto bene. Alla sua presentazione non c’era quasi nessuno.

«È normale, sono arrivato l’anno in cui il Psg ha reclutato grandi star (Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, in estate, dopo Maxwell, Thiago Motta e Alex a gennaio). Ero un ragazzo che veniva da Pescara. Non ho mai giocato a calcio per diventare un personaggio o per soldi, ma solo per divertimento. Il modo migliore per mostrare chi ero era sul campo, nient’altro. Sono stato presentato lo stesso giorno di Zlatan. Gli avevano detto: “Lasciamo passare Marco, così la gente ha il tempo di arrivare”. Zlatan mi dice ancora spesso che ha dovuto aspettare trenta minuti e lasciarmi parlare prima di iniziare la sua presentazione. È anche grazie a questi giocatori che mi sono sentito subito bene a Parigi».

È difficile integrarsi in Francia? Verratti:

«Mio fratello ha lasciato tutto in Italia per accompagnarmi. Non avevo la patente, non riuscivo nemmeno a prepararmi un piatto di pasta. E’ stato molto importante. Lavezzi, Ibra, Maxwell… mi considerarono subito come il loro fratellino. Mi hanno portato ad allenarmi, ho passato pomeriggi a casa loro, serate, abbiamo mangiato al ristorante tutti insieme. Avevo appena provato a installare una grande antenna parabolica sulla mia terrazza per seguire le partite di Pescara. In quattro ore me l’hanno tolta. Ho cambiato rapidamente il mio appartamento per una casa dove ho potuto installarlo».

La Francia ti ha reso un uomo diverso?

«All’inizio è stato difficile. Mi sentivo come se fossi in una città gigantesca. Ma, come ho detto, se sei intelligente, è impossibile non amare Parigi. Hai tutto quello che vuoi qui. Ogni giorno potevo fare cose diverse. Ho passato molte delle mie giornate a scoprire, camminare, visitare musei, mostre. Pescara è piccola e sono tutti pazzi per il calcio. È difficile camminare per strada. Qui, per i primi due o tre anni, mi è piaciuto molto. La gente non mi fermava per strada. Se potessi tornare a quel periodo, sarebbe fantastico. L’ho adorato. Allo stesso tempo, mi stavo divertendo molto sui campi. Giocavo con grandi campioni. Non è stato nemmeno difficile passare dal Pescara in D2 alla Champions League, con loro. Avevamo una squadra fantastica».

Cosa sapevi del calcio francese quando sei arrivato? Verratti racconta:

«Ho sempre amato guardare il calcio. Tutti i campionati. Mia madre mi diceva spesso: “Ma come fai a conoscere questa squadra?”. Guardavo davvero tutto: campionato francese, inglese, spagnolo. Quando ero piccolo, la scuola non era la mia passione, ma ero molto bravo in geografia grazie al calcio. Conoscevo molte città, sapevo in quali paesi si trovavano. Conoscevo bene la Ligue 1. Sapevo anche qualche parola in francese. Non ero bravo in inglese, ma in francese sì».

Qual è la cosa che ti sorprende di più in Francia?

«È qualcosa che odiavo all’inizio ma mi piace davvero ora. Quando ti fai un amico, a Parigi, è un vero amico. In Italia abbiamo molti amici. Non vado quasi mai a Milano, ma, ogni volta che vado lì, incontro un sacco di persone che mi dicono: “Oh, amico mio!”, “Stai bene, amico mio?”. Sembra che siamo tutti amici ma, alla fine, se hai bisogno di qualcuno, non ti restano molte persone. In Francia ho tre, quattro veri amici. E, se succede la minima cosa, in qualsiasi momento della notte, so che posso chiamarli e che saranno lì per me. Non perché sono Marco Verratti e gioco a calcio».

Qual è la cosa che preferisci dei francesi?

«I francesi sono molto discreti, ti lasciano vivere la tua vita. Non sono persone che ti giudicano. In Italia, a volte è difficile quando sei una persona di successo. C’è sempre un po’ di gelosia. Ho la possibilità di avere successo in qualcosa che potrei fare senza essere pagato. Ci sentiamo quasi diversi, quando siamo persone normali. Per i bambini, per gli adulti, a volte siamo idoli, persone che ammirano, ma non facciamo nulla di incredibile, siamo normali. Siamo 18enni, 20enni, 30enni che fanno anche errori. In Italia, ti incolpano molto per il tuo successo. Vorrei vivere la mia vita normalmente, come tutti gli altri».

Cosa hanno portato la Francia e la Ligue 1 al tuo gioco?

«La Ligue 1 mi ha permesso di scoprire un campionato diverso che mi ha portato fuori dalla mia zona di comfort. Ogni Paese ha le sue specificità. La L1 è molto fisica. Non sono molto alto, neppure molto forte. Contro tutte queste squadre, dobbiamo resistere ed essere forti. Questo campionato mi ha aiutato molto a crescere su questo punto».

La tua doppia cultura ti rende un giocatore più completo?

«Le mie tattiche italiane mi aiutano necessariamente, sono cresciuto e mi sono evoluto con esso. In Italia abbiamo una cultura calcistica molto precisa e la miscela franco-italiana nel mio gioco mi ha aiutato a migliorare come giocatore. Sono anche fortunato ad essere stato allenato da grandi allenatori francesi e stranieri, ognuno con la propria visione e stile di gioco. Sono tutti diversi l’uno dall’altro, ed è anche grazie a questo che ho potuto acquisire competenze diverse».

La Francia è stata dura con te a volte?

«Ci sono persone che potrebbero piacere a me, altre a cui potrebbe non piacere il mio stile di gioco. E’ rispettabile e normale. Anche io: ci sono giocatori che mi piacciono e altri che non mi piacciono. L’unica cosa che so è che ogni volta che entro in un campo do il massimo, do la mia vita. Il calcio mi ha dato tanto ed è per questo che lo rispetto così tanto e che gli do sempre tutto. Ci sono molti giocatori che sono più forti di me, altri che sono meno forti di me, questo è il calcio. Ho avuto degli anni piuttosto buoni qui. Ho il rispetto dei miei compagni di squadra, di tutti gli allenatori che sono stati qui e che mi hanno visto tutti i giorni».

Quando Zlatan chiama la Francia un paese di merda, ti fa incazzare?

«Zlatan ha detto molte cose che pensa e molte cose che non pensa. Quando eravamo a Parigi era sempre bravo. Stavamo insieme tutto il tempo e lui era felice. È un ragazzo molto tranquillo fuori dal campo e amava molto la Francia. Poteva uscire, andare in un ristorante, andavamo in discoteca insieme. Mi diceva: “Ma Marco, questo genere di cose in Italia, è impossibile da fare”. È una persona molto buona, qualcuno che ti dà molti buoni consigli a modo suo, ma, se lo conosci e se capisci come è fatto, lo adori. Ha un cuore enorme».

Ligue 1 o Serie A?

«Ligue 1».

Zidane o Materazzi?

«Per il gioco, Zidane. Per la storia, Materazzi. Ci ha segnato, perché ha segnato gol importanti per diventare campioni del mondo. E’ stato un giorno fantastico della mia vita quando abbiamo vinto. Mi piace molto anche Zidane. Zidane è il calcio. Ma Materazzi mi ha fatto vibrare di più».