Tifoso Tottenham arrestato per aver dato un calcio a Ramsdale

Il nome dell’aggressore è Joseph Watts e sarà processato il 17 febbraio. Nell’attesa del giudizio il Tottenham lo bandisce a vita dallo stadio

Rmc Sport riporta che è stato arrestato il tifoso del Tottenham che ha dato un calcio ad Aaron Ramsdale alla fine della partita tra gli Spurs e l’Arsenal. Il portiere dei gunner è stato prima preso di mira da Richarlison e mentre si avvicinava ai tabelloni un tifoso della squadra di casa gli ha dato un calcio.

Un’altra angolazione di quel Anto accaduto a Ramsdale a fine partita, da Richarlison al calcio del tifoso 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5FGDTec97v — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) January 16, 2023

La frustrazione per la sconfitta del Tottenham, sconfitto 2-0 dell’Arsenal, è stata troppa per il tifoso che ha poi commesso il gestaccio quando ha avuto a tiro Ramsdale. La società di casa ha fortemente condannato il gesto e ha chiesto il pugno duro alle autorità, prendendo poi la decisione di bandire a vita l’aggressore. La polizia in un comunicato ha dichiarato di aver identificato il soggetto, grazie alla collaborazione del club che ha messo a disposizione i video di sorveglianza interni

“Un uomo è stato accusato di aver aggredito un giocatore dell’Arsenal dopo una partita allo stadio del Tottenham Hotspur domenica 15 gennaio, ha affermato la dichiarazione della polizia metropolitana in un commento riportato dalla stampa inglese. Joseph Watts, 35 anni, di Hackney, è stato accusato martedì gennaio 17 con aggressione, andando in un’area adiacente all’area di gioco e lanciando un proiettile nell’area di calcio, entrambi contrari al Football Acts 1991”

Watts sarà processato il 17 febbraio dalla giustizia britannica per la violazione del Football Act, riporta Rmc Sport.