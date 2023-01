Il Guardian: “Conte e il Tottenham non sono fatti per stare insieme”

Liew: quanti calciatori sono migliorati con lui? Continua a ripetere che è stato deluso dal club. Chi mai darebbe l’anima per un progetto del genere?

Il Guardian analizza la sconfitta del Tottenham di Conte contro l’Arsenal. La squadra di Arteta ricorda per certi aspetti quella di Spalletti, mentre Conte non riesce a trovare la quadra giusta. Adesso gli Spurs sono quinti a 33 punti, a cinque da Newcastle e Manchester United che però ha una partita in meno.

Per il Guardian, il Conte e il Tottenham non sono fatti l’uno per l’altro.

Liew non nega che Conte sia un grande allenatore, semplicemente dice che lui e il Tottenham non sono fatti per stare insieme.

“Antonio Conte, come non si stanca di dirci, vuole restare al Tottenham. A condizione che siano soddisfatte diverse condizioni importanti. Non può essere colpa sua, dopotutto, se il club continua a deluderlo in questo modo. Conte è uno dei più grandi allenatori del mondo. Nessuna obiezione. Ma alcuni allenatori e club sono semplicemente sbagliati l’uno per l’altro.”

Questo è un lavoro, e un lavoro a tempo strettamente limitato, un lavoro fino a quando non arriverà qualcosa di meglio. E giustamente si chiede: ma se il tecnico è in una condizione di lavoro a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni, chi mai darà tutto sé stesso per un progetto del genere?

Ci sono un sacco di cose qui che non sono colpa di Conte. Conte non è responsabile degli anni che lo hanno preceduto, del declino di Son, della squadra irregolare che ha ereditato. (…)

Per il Guardian

Conte non è sposato a questo progetto come Pep Guardiola è al Manchester City o Jürgen Klopp al Liverpool. Non è entrato in empatia con il Tottenham come Mikel Arteta con l’Arsenal.

Il Tottenham ha giocato sei partite contro le grandi della Premier e le ha perse tutte e sette, tranne il pareggio in extremis col Chelsea. Qual è lo scopo dell’esperienza di Conte se non quello di portare il Tottenham ad essere alla pari con le squadre più forti? Quanti giocatori sono migliorato con lui? Se tu fossi il direttore sportivo di un club europeo d’élite quali giovani prenderesti dal Tottenham?

La risposta è:

Dejan Kulusevski, certamente. Rodrigo Bentancur e Cristian Romero, forse. Harry Kane e Son Heung-min, salute permettendo. Il resto sarebbe probabilmente da scartare.