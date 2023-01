Una chiacchierata informale, nessuna proposta ufficiale, ma il club ha manifestato la volontà di trattenerlo. Rabiot però aspetta offerte dalla Premier

Rinnovo Rabiot, la Juve incontra mamma Veronique, che prende tempo (Gazzetta)

Ieri la dirigenza della Juventus ha incontrato Veronique Rabiot, mamma agente del centrocampista francese della squadra di Allegri. La Gazzetta dello Sport racconta l’esito dell’incontro, una chiacchierata informale.

“Una chiacchierata informale per cominciare a sondare il terreno, nella quale non si è parlato di soldi e non è stata fatta alcuna proposta. La Juventus ha solo fatto presente le sue intenzioni, senza ottenere né un sì né un no come risposta”.

Rabiot continua a sondare la Premier, cerca una squadra con cui giocare la Champions. Attende offerte.

“Rabiot oggi non ha fretta di decidere anche perché l’approdo in Inghilterra avrebbe un senso solo in una squadra che gli possa garantire di puntare alla Champions”.

I bianconeri vorrebbero trattenerlo, ma non possono osare più di tanto.

“I bianconeri sanno fin dove possono spingersi e si augurano che non arrivino dall’estero offerte monstre che renderebbero inutile qualsiasi tentativo da parte loro. La Juventus infatti punta a contenere il monte ingaggi e non potrà spingersi molto oltre la cifra che Rabiot percepisce già in bianconero. Al massimo potrebbe arrivare a 7,5-8 (con grande sforzo) e giocare poi sui bonus. L’altro scoglio da superare è la commissione per l’agente, che mamma Veronique incasserebbe sicuramente sistemandolo a zero in un’altra squadra e a cui difficilmente vorrà rinunciare. Adrien non ha fretta, vuole guardarsi attorno, nel frattempo la Juventus avrà il tempo di studiare un’offerta congrua da sottoporre prima all’attenzione del nuovo direttore generale e amministratore delegato, Maurizio Scanavino”.

Qualche giorno fa, il Corriere dello Sport scriveva così, in merito al rinnovo di Rabiot:

“La Juve è pronta a mettere sul piatto 7 milioni di ingaggio all’anno, la base di oggi, cui aggiungere i bonus; il massimo possibile per i canoni della Continassa. Mamma Veronique, forte della posizione del figlio e dell’interesse diff uso, punta ad uno stipendio da 10 milioni. Il dialogo va avanti: Rabiot a tutti i costi, o quasi”.