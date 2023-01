Rabiot, mamma Veronique chiede 10 milioni di stipendio per rinnovare (CorSport)

A fine gennaio è in programma un incontro con la Juve, che però intende mettere sul piatto 7 milioni di ingaggio più bonus

La Juventus vuole Rabiot a tutti i costi, o quasi, scrive la Gazzetta dello Sport. Il pressing del club bianconero per il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza a giugno, continua. Il francese ha stupito tutti, il Mondiale lo ha fatto letteralmente esplodere, Allegri lo ha sempre ritenuto fondamentale, rilanciandolo.

In passato è stato a un passo dal Manchester United, poi la trattativa è naufragata. Non ha iniziato benissimo la stagione, ma poi è stato capace di imprimere una svolta. Ha anche segnato 5 gol in 18 presenze. Per questo, la Juve punta al suo rinnovo. Ma la mamma di Rabiot, sua agente, spara alto.

“Il contratto scade a giugno e da inizio anno Rabiot è libero di trattare con altri club. Alla finestra sono in tanti: c’è quella Premier che Adrien considera l’approdo ideale per la sua carriera, come ha ammesso durante i Mondiali, che spinge e ci sono tante big europee che osservano. Chelsea, Newcastle, Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona: concorrenti che hanno capacità di spesa decisamente superiori a quelle dei bianconeri. Il nodo è tutto qui. La dirigenza juventina si è già mossa con un contatto diretto negli ultimi giorni del 2022 con la promessa di proseguire il confronto. Tanto che entro fine gennaio è atteso un nuovo appuntamento tra le parti; prima bisognerà far iniziare la nuova era Ferrero-Scanavino che partirà dal 18 gennaio. La Juve è pronta a mettere sul piatto 7 milioni di ingaggio all’anno, la base di oggi, cui aggiungere i bonus; il massimo possibile per i canoni della Continassa. Mamma Veronique, forte della posizione del figlio e dell’interesse diff uso, punta ad uno stipendio da 10 milioni. Il dialogo va avanti: Rabiot a tutti i costi, o quasi”.