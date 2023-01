Ricordate il litigio Tuchel-Conte? Il tedesco è in lizza come prossimo allenatore del Tottenham

L’italiano è in scadenza anche se il contratto può essere prorogato di 12 mesi. Il tecnico tedesco sarebbe disposto a succedergli

Ricordate il finale burrascoso di Chelsea-Tottenham con la stretta di mano aggressiva di Tuchel nei confronti di Conte? Ecco potrebbe essere proprio il tecnico tedesco a prendere il posto dell’italiano sulla panchina del Tottenham.

Come riportato dal quotidiano britannico Evening Standard , “Thomas Tuchel sarebbe disponibile ad allenare il Tottenham” . Gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra del Tottenham Hotspur Stadium non garantiscono la continuità del tecnico italiano Antonio Conte, in scadenza questa stagione ma con possibilità da parte del club di attivare una proroga di 12 mesi del suo accordo. Il tecnico tedesco sarebbe disposto ad accettare la corte del Tottenham già dalla prossima stagione e, nella sua vecchia esperienza a Londra, ha più volte ribadito quanto gli piacesse la capitale inglese.

Tuttavia, Thomas Tuchel non chiude le porte. Tant’è che l’ Evening Standard ha diffuso informazioni rilasciate da Christian Falk un mese fa secondo le quali: l’ex allenatore del Chelsea avrebbe intensificato le sue lezioni di spagnolo alla ricerca di un progetto che soddisfi le sue ambizioni .

Ma, se il posto di Antonio Conte dovesse diventare vacante nei prossimi mesi, Thomas Tuchel avrà una vasta gamma di opzioni a sua scelta.