Come pronosticato, finisce 1-1. Eriksen sblocca la partita, ma nel secondo tempo la Slovenia diventa più propositiva e trova il gol del pari con Janza

Euro2024, Slovenia-Danimarca 1-1: il Napolista ha indovinato il pronostico

Lo avevamo detto, Slovenia-Danimarca ci regala il primo pareggio dell’Europeo. La partita finisce come avevamo pronosticato: 1-1. Le squadre hanno giocato un tempo ciascuna. Durante il primo tempo la Danimarca ha chiuso la Slovenia nella sua metà campo e alla fine ha trovato il gol con Eriksen. Il gol parte da una rimessa laterale battuta velocemente. Wind serve di tacco Eriksen che calcia in porta e manda i tifosi danesi in visibilio. Si tratta di un gol speciale, 3 anni dopo l’arresto cardiaco che colpì Eriksen a Euro2021, durante la partita contro la Finlandia.

Nel secondo tempo, però la partita cambia volto e la Slovenia diventa più propositiva, tanto quanto basta da trovare il gol del pareggio con Janza, da un’azione di calcio d’angolo.

Euro2024, l’Olanda batte la Polonia di Zielinski in rimonta. Una vittoria meritata, arrivata con fatica per via di un eroico Szczesny che ha salvato la Polonia più volte quest’oggi.

La partita è iniziata con il pressing asfissiante dell’Olanda. Già al 9′ Szczesny si è reso protagonista di una parata miracolosa su Reijnders. Poi è accaduto l’inaspettato, nel momento di massimo dominio degli olandesi, ha segnato la Polonia. Su calcio d’angolo insaccato con un colpo di testa da Buksa. Da lì è partita la missione rimonta per la squadra di Koeman. Al 29′ la pareggia Gakpo con un destro al limite dell’area deviato da Salamon.

Nel secondo tempo meno energie per entrambe le squadre, ma l’Olanda trova la forza per lo sprint finale e al 83′ trova il gol della rimonta con Weghorst subentrato dalla panchina. Al primo pallone toccato l’attaccante trova il gol della vittoria.

La Polonia proverà a rifarsi venerdì contro l’Austria.

