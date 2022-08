Tuchel: «Quando stringi la mano, devi guardare negli occhi. Conte non la pensa così»

Le dichiarazioni di Tuchel alla fine di Chelsea-Tottenham 2-2, ovviamente le domande sono sulla rissa tra lui e Conte.

«Io penso che quando ti stringi la mano ti guardi negli occhi. Lui la pensa diversamente. È stato intenso. Era felice quando ha pareggiato. Si è scaldato un po’. Siamo stati entrambi espulsi? Non era necessario. Ma molte cose non erano necessarie. Un’altra cattiva decisione da parte dell’arbitro.”

“Nessun problema per l’ammonizione. Non c’è problema. È emozione. È il calcio. Ora non dobbiamo fare commenti che riscaldino ulteriormente il clima. È la Premier League. Ti piace, ti piace, no?

“Se ci rivediamo, ci rivediamo. Se no, no. Non è un problema. È tra una partita di calcio. Sono cose tra uomini, tra rivali. Andiamo ragazzi. Non è successo niente di male.”

“Siamo stati brillanti come squadra ma entrambi i gol non si possono subire. C’era solo una squadra che meritava di vincere. Mi dispiace per la mia squadra. Il primo gol è netto fallo su Kai Havertz. Sul secondo Richarlison è chiaramente in fuorigioco. Abbiamo giocato una partita fantastica.”