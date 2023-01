Plusvalenze, rischiano anche Roma e Milan (oltre a Sassuolo e Atalanta) – Libero

Il 22 febbraio l’udienza. Nel mirino le società partner della Juve, il Milan per lo scambio Caldara-Bonucci e la Roma per Pellegrini-Spinazzola

Libero lancia la bomba. L’ennesima. La Juventus non sarebbe la sola a pagare per le plusvalenze. Scrive di terremoto che. potrebbe colpire la Serie A.

Nel mirino della giustizia sportiva, oltre alla Juventus, ci sono altri club, a cominciare da Milan, Roma e Atalanta, le cui posizioni fanno parte di un secondo filone di indagini stralciato dal precedente. (…)

La prima udienza (forse l’unica) su questa seconda inchiesta che riguarda sempre le plusvalenze è prevista entro il 22 febbraio. Si tratta di un altro procedimento, diverso da quello appena concluso, ma la cui origine è identica. La fonte a cui fa riferimento la magistratura sportiva è il faldone di 14mila pagine dell’inchiesta “Prisma”, condotta dalla procura di Torino.

Dalle carte sono emersi nuovi elementi da approfondire, molti legati alle società «chiamate in causa nelle intercettazioni da Fabio Paratici», società in partnership che hanno fatto affari con la “Vecchia Signora”.

Il riferimento è a Sassuolo, Atalanta e Udinese. Infine, potrebbero essere valutate anche le operazioni con la Roma (scambio Spinazzola-Pellegrini) e il Milan (scambio Bonucci-Caldara). Tanto più che questi ultimi due colpi di mercato, non sono stati inclusi nel primo filone d’indagine e potrebbero essere integrate nel secondo.

Allo studio, almeno per ciò che riguarda Milan e Roma, oltre ai casi già citati, ci sarebbero altri due o tre scambi sospetti. «La revisione è sempre possibile in qualunque momento – spiega una fonte vicina alla procura federale -, in ambito sportivo come in quello penale. La revisione è regolata da norme precise. Quando emergono fatti nuovi si può riaprire il caso, per ridiscuterlo o per giungere immediatamente a una nuova sentenza, cosa accaduta due giorni fa».