Piers Morgan dovrebbe fare l’avvocato di Ronaldo

È inglese, fa il giornalista, ha intervistato Ronaldo sancendo la rottura con il Manchester United e di nome fa Piers Morgan. Il suo hobby preferito sembra essere prendere le difese del cucciolo Cristiano Ronaldo, mister 200 milioni all’anno.

Ricoperto letteralmente d’oro, destinatario di continui regali faraonici (Rolls Royce, appartamenti, etc.) e l’aplomb del marchese del Grillo: «Io so’ io, e voi…». Quanto ne sarebbe fiero Alberto Sordi.

Eppure, come l’amichetta invidiosa di entrare nelle grazie della scolaretta più bella, ogni volta che ne ha l’occasione Morgan non manca di sfoggiare lo scudo anti-critiche davanti a Ronaldo.

È vero che i due sono amici da tempo ma, ripetiamo, Ronaldo ha dimostrato benissimo più volte di sapersi difendere dalle critiche.

Last time I checked, @Cristiano had just signed the biggest transfer deal in football history to become the world’s highest-paid athlete at the age of 38, playing in the only country to beat World Champions Argentina in the World Cup.

That’s my kinda ‘finished.’ https://t.co/7hsk2NJXuu

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 9, 2023