Non solo Chinè: minacce anche per Gravina e la sua compagna

Minacce di morte su Twitter al presidente della Figc. Alla compagna viene attribuita una falsa storia su Intagram dove festeggia i “-15”

L’Ansa riporta di minacce ricevuta dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dalla sua compagna Francesca Ibarra, alla quale fra l’altro è stata attribuita una falsa storia su Instagram dove veniva esposta la caricatura del logo della società bianconera con il “-15”.

Il motivo è sempre la Juventus, quindi, o meglio la punizione inflitta dalla Corte federale d’Appello dopo la requisitoria del procuratore Chinè che aveva chiesto una punizione afflittiva.

L’Ansa scrive:

Minacce ed insulti via social dopo la pubblicazione della sentenza sulla Juventus stanno prendendo di mira il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, il presidente Gabriele Gravina e la sua compagna, Francisca Ibarra, alla quale è stata anche attribuita una falsa storia Instagram dove campeggiava il -15 con il logo della società bianconera. Per tutti questi casi è in corso la segnalazione alle autorità competenti. Dalla Figc filtra “sdegno per gli insulti e le minacce”, nonché “solidarietà ai destinatari di queste aggressioni social”.