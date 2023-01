Napoli-Roma, Kvara in campo dal primo minuto (CorSport)

Il georgiano sta seguendo la tabella approntata dal club per ritrovare la migliore condizione fisica. Anche per la Gazzetta sarà recuperato

Contro la Roma, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è pronto a schierare di nuovo Kvara dal primo minuto. L’allenamento di ieri, tra palestra e lavoro individuale in campo, segue la tabella di marcia del club: un programma di reinserimento graduale in gruppo dopo la sindrome influenzale che ha tenuto fermo ai box il talento georgiano del Napoli.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Tutto come previsto, invece, sul fronte Kvara: ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti, c’era anche lui. Di corsa verso la Roma”.

“Con i giallorossi di Mourinho si rivedrà anche Kvaratskhelia. Dal primo minuto: dopo aver saltato la trasferta di Salerno per un attacco influenzale, Kvara ha cominciato la settimana regolarmente al lavoro. Seppur con un programma di reinserimento graduale: sessione in palestra con i compagni e poi menù atletico individuale in campo”.

Anche la Gazzetta dello Sport è certa dell’impiego di Kvara contro la Roma di José Mourinho.

“Tornando a Kvara, il lavoro leggermente differenziato è per ritrovare la migliore condizione fisica dopo la debilitazione derivante dalla influenza avuta da martedì scorso. Ma questo non mette a rischio il suo utilizzo domenica, visto che già da oggi KK77 tornerà ad allenarsi a pieno ritmo”.

Ieri Spalletti ha recuperato anche Juan Jesus, che è tornato ad allenarsi in gruppo per l’intera seduta, a Castel Volturno, dopo il trauma contusivo rimediato nella rifinitura pre-Salernitana. Anche lui sarà arruolabile contro la Roma, domenica. Per lui sarà una partita da ex.