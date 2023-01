Napoli, Kvara tra palestra e lavoro individuale

Il report dell’allenamento del mattino a Castel Volturno. Spalletti recupera Juan Jesus, che è tornato ad allenarsi in squadra

Il Napoli è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno dopo i due giorni di pausa concessi dall’allenatore, Luciano Spalletti. Il club ha diramato il consueto report della seduta del mattino, da cui si evince che Kvaratskhelia ancora non è tornato a pieno regime. L’attaccante georgiano del Napoli ha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo, per poi proseguire la seduta con lavoro atletico individuale sul campo. Torna invece ad allenarsi con il resto della squadra Juan Jesus, che aveva saltato la partita contro la Salernitana dopo aver subito un trauma contusivo nell’allenamento di rifinitura che precedeva il match.

Di seguito il report dell’allenamento del Napoli.

“Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo. Successivamente partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Kvaratskhelia ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il gruppo”.