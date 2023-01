Napoli, oggi le visite mediche di Bereszynski (CorSport)

Spalletti potrebbe convocare subito il difensore per la partita con la Sampdoria: sarebbe avversario della squadra a cui apparteneva fino a ieri

Sul Corriere dello Sport lo strano weekend di Bereszynski, che nel giro di 24 ore potrebbe trovarsi in campo come avversario del club a cui fino a ieri era legato da contratto. Il difensore della Sampdoria ieri pomeriggio ha salutato i suoi compagni di squadra ed è partito per Napoli. Stamattina effettuerà le visite mediche per il passaggio al club di De Laurentiis. La cosa curiosa è che, se tutto dovesse andare bene, Spalletti potrebbe convocarlo già per la partita del pomeriggio, dunque Bereszynski si troverebbe in campo come avversario dei suoi ex compagni a 24 ore dal saluto. Decideranno insieme il giocatore e il tecnico. Dopo le visite mediche a Pineta Grande, Bereszynski tornerà al centro sportivo di Castel Volturno per incontrare l’allenatore del Napoli.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Il polacco si è messo in macchina, è partito, è arrivato a Napoli, stamani si presenterà a Castel Volturno, si sottoporrà agli ultimi controlli a Pineta Grande, tornerà al Konami Training Center, poi – ottenuto l’ok – parlerà con Spalletti e insieme decideranno: sull’aereo che andrà a Genova, potrebbe esserci anche lui oppure no, dettagli, ma le possibilità che il polacco debba subito convivere con un conflitto intestino sono elevate”.

Prima dell’ufficialità dell’arrivo di Bereszynski il Napoli dovrebbe ufficializzare il rinnovo di Zanoli, propedeutico al passaggio alla Samp. L’operazione include, lo ricordiamo, anche il ritorno alla base di Contini.