Bereszynski, CorSport: siamo alle visite mediche. Gazzetta: c’è da risolvere il nodo stipendi

La trattativa che coinvolge il giocatore della Samp, Contini e Zanoli è ai dettagli, ma non ancora chiusa. Bisogna attendere le prossime ore

Ancora non è chiaro se la trattativa per portare Bereszynski al Napoli sia davvero chiusa oppure no. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nelle prossime ore Bereszynski sosterrà le visite mediche per il passaggio al club di De Laurentiis. Ricordiamo che la trattativa coinvolge, oltre al giocatore della Sampdoria, anche Contini e Zanoli.

“E dunque il maxi-affare sull’asse con la Samp: Bereszynski è pronto a completare ufficialmente il parco degli esterni di destra di Spalletti e dovrebbe sbarcare in città nelle prossime ore per le visite mediche, alla vigilia di uno strano incrocio tra passato e futuro. L’accordo con il trentenne giocatore polacco, reduce dal Mondiale con Zielinski, è definito e ora si attende l’annuncio anche del rinnovo di Zanoli con il Napoli: una condizione necessaria per il suo trasferimento in prestito sulla sponda blucerchiata di Genova”.

La Gazzetta dello Sport, però, frena.

“Si stanno definendo gli ultimi particolari (questione di stipendi) di un affare sul quale c’è l’accordo fra le parti. L’agente del polacco, Federico Pastorello, ha confermato che oggi ci saranno le visite mediche, ma in casa Samp invece dicono che il giocatore non si muove finché non saranno risolti alcuni aspetti contrattuali. Vedremo che succederà oggi, visto che domenica c’è in programma Samp-Napoli”.

Mercoledì, l’inviato Sky al Mapei Stadium, Riccardo Re, aveva dichiarato che quella contro il Sassuolo sarebbe stata con ogni probabilità l’ultima partita del terzino polacco con la maglia della Sampdoria, visto che l’affare con il Napoli era in dirittura d’arrivo.

“Sassuolo-Sampdoria sarà l’ultima di Bereszynski: è ad un passo dal Napoli, ma da professionista gioca. Servono solo gli ultimissimi dettagli, vi diciamo che la prossima partita, Samp-Napoli, probabilmente la vedrà già con la maglia azzurra Napoli. Ma gioca oggi, cede la fascia ad Audero e scende in campo in difesa per aiutare nell’ultima gara la Sampdoria”.