Napoli-Juventus, i convocati di Spalletti: c’è il recupero di Kim

Poco fa il club ha infatti diramato la lista dei convocati per Napoli-Juventus. A dirigere la sfida sarà Daniele Doveri di Volterra, arbitro della Sezione Aia di Roma 1.

Il giorno di Napoli–Juventus è finalmente arrivato. Il match, valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A – come detto anche dai due allenatori alla vigilia in conferenza stampa – non sarà decisivo per lo scudetto (c’è ancora tutto il girone di ritorno da disputare, ndr), ma sarà indicativo per il prosieguo della stagione.

L’attesa è tanta, con lo stadio Maradona completamente esaurito con oltre 55mila tifosi a gremire gli spalti. I due allenatori ancora devono annunciare le formazioni ufficiali, ma se Allegri ha qualche defezione (assenti Vlahovic, Pogba, Bonucci e Cuadrado tra gli altri, ndr), per Luciano Spalletti ci sono ottime notizie visto il recupero del sudcoreano Kim.

Poco fa il club ha infatti diramato la lista dei convocati per Napoli-Juventus. A dirigere la sfida sarà Daniele Doveri di Volterra, arbitro della Sezione Aia di Roma 1. A seguire, l’elenco completo dei convocati dal mister, che ritrova ufficialmente Kim Min-Jae. Di seguito la lista completa dei convocati del Napoli:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone