Nainggolan, vicino l’accordo con la Spal

L’accordo sarebbe un contratto di 6 mesi con prolungamento automatico in caso di promozione in Serie A della squadra di De Rossi

Radja Nainggolan potrebbe tornare Italia dopo la rescissione di contratto con l’Anversa. Il centrocampista sarebbe vicino ad un accordo con la Spal, dove ritroverebbe come allenatore il suo ex compagno di squadra alla Roma Daniele De Rossi. Il rapporto tra i due sarebbe una parte determinate dell’arrivo a Ferrara del belga. Sky Sport rivela le condizioni della trattativa:

“La società del presidente Joe Tacopina ha messo sul piatto un contratto di sei mesi, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A ed opzione per gli anni successivi. E adesso le parti sono davvero vicine. Per Nainggolan, svincolato dopo l’ultima esperienza all’Anversa e per il quale si era parlato di un possibile ritorno a Cagliari dopo l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina, potrebbe dunque essere giunto il momento di una nuova avventura in Italia: Ferrara potrebbe essere la sua nuova casa, la Spal allenata dall’amico De Rossi la sua nuova squadra”.

Nainggolan ritrova l’Italia dopo appena un anno e mezzo. Il 34enne belga riparte dalle Serie B dopo il fallimento nel campionato belga che l’ha visto protagonista più al fuori del campo che nel rettangolo di gioco. L’obbiettivo sarà ritrovare la forma per tornare ad essere protagonista in campo. L’ex Inter è un vero lusso per la serie cadetta, a patto che sia protagonista in campo.