Mourinho: «Se la Roma è da Champions? Non commento le parole di Pinto»

In conferenza: «Ci sono allenatori che hanno 5/6 giocatori come Dybala, noi no. Mi dispiace per i fischi a Zaniolo, dà il massimo. La Coppa Italia? La peggior coppa d’Europa».

La Roma ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Genoa con una rete di Paulo Dybala. Durante la partita, il pubblico romanista ha fischiato Nicolò Zaniolo. Cosa che il tecnico, José Mourinho, non ha gradito. Si è alzato dalla panchina per protestare. Poi ne ha parlato nel post partita nelle dichiarazioni alla stampa.

«Mi dispiace per quello che è successo perché è un esempio di un ragazzo che dà il massimo. Possono fischiare la squadra, il risultato, quello che vogliono ma non individuale».

Poi, scrive il Messaggero, ha attaccato Vincent Candela senza menzionarlo. Candela, su Instagram, dopo Milan-Roma, aveva scritto: «Nessuno è perfetto», criticando Zaniolo. Mourinho:

«Quando tu hai una persona che prende lo stipendio della Roma e ha una storia così grande nel club e davanti ai microfoni critica un giocatore, tu società devi andare dritto. Mi dispiace per Zaniolo e mi dispiace che il mio club non abbia la forza di andare dritto, perché in queste situazioni devi farlo».

Il riferimento è al contratto che ha Candela con la Roma.

Nella parole di Mourinho un messaggio a Tiago Pinto, al quale, scrive il quotidiano romano, il tecnico ha inviato diverse frecciate durante la sua conferenza stampa. Ad esempio, quando gli è stato chiesto se fosse d’accordo con il dirigente che ha definito la squadra da Champions:

«Il direttore è direttore, non mi sembra che un allenatore debba commentare le parole di un direttore. Se sono

d’accordo o no non devo commentarlo pubblicamente».

Oppure, sulla sua presunta infelicità per via del mercato che non può decollare:

«Un tifoso della Roma, un direttore della Roma non è interessato al fatto che io sia felice o no. Gli interessa se do il massimo. Ci sono allenatori che hanno 5/6 giocatori come Dybala, altri 11 altri 20. Noi non ne abbiamo né 11,né 20, né 7 né 8».

Mourinho parla anche della Coppa Italia:

«Mi piacerebbe vincerla, ci sono riuscito una volta proprio contro la Roma. Ma penso che è la peggior coppa d’Europa. Non protegge i più piccoli».