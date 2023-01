Mourinho contrariato dall’intervista di Pinto alla Gazzetta: la Roma potrebbe perderlo (Messaggero)

Il matrimonio tra José e la Roma è in pausa di riflessione. Allenatore e general manager hanno iniziato a lanciarsi messaggi trasversali attraverso i media

Oggi si gioca Roma-Bologna. José Mourinho non sarà in panchina perché squalificato e al suo posto a dirigere la

squadra ci sarà il vice Foti. Secondo Il Messaggero, tra la Roma e Mourinho la luna di miele è finita. In questo momento il rapporto dell’allenatore con il club giallorosso vive una pausa di riflessione.

“Ma prima o poi, c’è da scommettere, che lo Special sarà inquadrato in tribuna, pronto a rispondere alla solita ovazione. Che rischia, dopo le feste, di portarsi dietro oltre al solito affetto anche un pizzico di timore misto a inquietudine. Non tanto per le lusinghe del Portogallo, che eventualmente sarebbero la conseguenza e non la causa di un addio anticipato dello Special, quanto per la percezione, sempre più forte, che il matrimonio tra José e la Roma viva la classica pausa di riflessione. Ormai anche i più miopi si sono accorti che a fronte delle foto che li ritraggono insieme sorridenti, il gm Pinto e Mourinho viaggiano su binari paralleli. E quello che più stona, abbiano iniziato da tempo a lanciarsi messaggi trasversali attraverso i media”.

Mourinho, in verità, scrive il quotidiano romano,

“non perde occasione di lasciar trapelare il proprio umore anche pubblicamente ma la distanza che si sta creando con il connazionale è quanto mai pericolosa. Non per i soggetti in questione ma per la Roma”.

Allenatore e general manager si dividono su tutto, in primo luogo sul mercato, che Pinto, nell’intervista rilasciata ieri alla Gazzetta dello Sport, ha incensato, mentre Mourinho lo ha definito «mercatino».

“Ma non solo. Sull’obiettivo stagionale che tutti conoscono (4° posto) ma che esternarlo asserendo «come non manchi nulla per ottenerlo», lo fa somigliare ad un modo elegante e scaltro per prendere le distanze qualora il traguardo non venisse raggiunto. E soprattutto lasciar intendere che la crescita della Roma a breve termine è legata alla Champions mette sia Mou con le spalle al muro sia disattende probabilmente i piani pre-Terrazza Caffarelli”.

Il Messaggero continua:

“E poco importa che ieri qualche spiffero da Trigoria raccontasse di un allenatore a dir poco contrariato dopo

aver letto l’intervista del connazionale. Tra l’altro non si ha nemmeno la certezza che i Friedkin ne conoscessero il contenuto, informati – questo sì – che avrebbe parlato. Questa, eventualmente, rimane una questione privata tra i diretti interessati. A meno che non ci siano delle ripercussioni negative sulla Roma. In quel caso il discorso si

fa differente”.