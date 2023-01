Mourinho e la Roma dedicano un minuto di silenzio a Vialli prima dell’allenamento (VIDEO)

Anche Allegri ha chiesto un minuto di raccoglimento prima della conferenza stampa, mentre Antonio Conte, visibilmente scosso, non si è presentato in conferenza

Nel giorno della scomparsa di Gianluca Vialli, l’allenatore della Roma, José Mourinho, gli ha dedicato un minuto di silenzio prima dell’allenamento della squadra. Il tecnico della Roma parla ai suoi ragazzi:

«Ho potuto conoscerlo molto bene e tutti voi che siete andati nella nazionale italiana lo conoscete ancora meglio di me. Sicuramente ci sarà un minuto di silenzio domenica ma poiché la notizia è arrivata adesso penso che visto che qui ci sono molti suoi amici, meriti un piccolo omaggio di un minuto di silenzio. Penso che qualcuno di voi più vicino a lui come Martinelli e gli italiani vogliano dire qualche parola».

Viene letto il discorso pronunciato da Vialli alla Nazionale, prima della partita contro l’Inghilterra all’Europeo, poi prende la parola Pellegrini:

«Credo che al di fuori del calcio ci abbia insegnato tanto come persona e come uomo. Oggi purtroppo non ce l’ha fatta, è venuto a mancare, ma credo che tramite i suoi insegnamenti dobbiamo tenerlo semrpe in vita. Personalmente mi ha aiutato tanto, è una persona da cui credo che tutti possiamo imparare tanto e da cui io ho imparato tanto. Oggi è un giorno brutto, non ci resta che considerare i suoi insegnamenti e continuare ad averlo sempre vivo dentro di noi».

Prima di iniziare il minuto di silenzio, parla di nuovo Mourinho:

«Se potesse dire qualcosa direbbe: ‘ora andate a lavorare’. Facciamo un minuto di silenzio».

Prima dell’allenamento di oggi, José Mourinho, lo staff tecnico e la squadra hanno dedicato un sentito ricordo a Gianluca Vialli 🙏#ASRoma pic.twitter.com/WyIAeTbwRD — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2023

Anche Massimiliano Allegri, che ha parlato in conferenza stampa a poca distanza dalla notizia della morte di Gianluca Vialli, ha voluto osservare un minuto di silenzio prima di parlare della sua Juventus. Mentre Antonio Conte non è riuscito nemmeno a presentarsi davanti alla stampa, commosso per la notizia della morte del capitano. Ha rinunciato alla conferenza stampa del Tottenham.

La Gazzetta dello Sport scrive che i funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata. La decisione è stata presa dalla famiglia che come del resto l’ex bomber e capo delegazione azzurra, si è sempre tenuta lontana dalla luce dei riflettori. Probabile però che nei prossimi mesi, forse a fine campionato, a Cremona sia organizzata una cerimonia pubblica.