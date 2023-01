Maldini: «Rispetto le critiche, ma il Milan è dentro i parametri giusti»

A Dazn: «Siamo secondi in classifica da soli e nelle ultime stagioni abbiamo raggiunto la Champions League dopo 7 anni e vinto il campionato l’anno scorso»

Dopo la sonora sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio (4-0), ai microfoni di Dazn si è presentato Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Ha risposto alle parole di Pioli, che in precedenza aveva parlato di un’unica ricetta per uscire dal momento di crisi: lavorare. Poi ha provato a minimizzare parlando della perfetta corrispondenza della posizione del Milan ai parametri stagionali del club rossonero.

«Il lavoro c’è sempre stato, siamo presenti praticamente a tutti gli allenamenti. Abbiamo preso 11 gol nelle ultime tre partite, normale sia un momento delicato. A volte capita, ed è successo anche al mio Milan, che si perdano un attimo la sicurezza, le distanze, la fiducia. L’importante è sapere come tornare sulla strada giusta. Non siamo il Milan degli anni Novanta, che prendeva i campioni già fatti. Noi abbiamo necessità di avere strategia, che ci ha portato a salvare i conti della società e restare protagonisti. Chiaramente questo è un momento delicato, siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, abbiamo perso malamente con l’Inter in Supercoppa. L’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto grazie al nostro spirito, questa cosa la dobbiamo ritrovare con calma e senza fare drammi. Siamo secondi in classifica da soli e nelle ultime stagioni abbiamo raggiunto la Champions League dopo 7 anni e vinto il campionato l’anno scorso. Con tutto il rispetto per le critiche, questa squadra è dentro i parametri giusti»

A Maldini è stato chiesto se la fiducia a Pioli è confermata:

«È una domanda che speravo di non sentire. Devo rispondere di sì, dopo quello che vi ho detto ed è stato fatto, questa domanda sinceramente…».