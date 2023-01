Luciano Moggi ha acquistato 20 azioni della Juventus a 6 euro (Milano Finanza)

L’investimento non risponde a motivazioni finanziarie, ma è legato al diritto riconosciuto agli azionisti di intervenire in assemblea”

Luciano Moggi è diventato azionista della Juventus. Per la precisione, detiene 20 azioni del club bianconero del valore di circa 6 euro. Lo riferisce Milano e Finanza.

“Luciano Moggi è titolare di 20 azioni della Juventus. Alla quotazione attuale del titolo, il pacchetto vale circa 6 euro. Ovviamente, l’investimento dell’ex dirigente del club non è risponde a motivazioni finanziarie, ma è legato al diritto riconosciuto agli azionisti di intervenire in assemblea”.

Un diritto che Moggi ha esercitato durante la riunione dei soci dello scorso 27 dicembre a Torino. In quell’occasione, ricorda il quotidiano finanziario, Moggi preso la parola più volte per difendere il suo operato all’epoca di Calciopoli e per complimentarsi con il presidente dimissionario, Andrea Agnelli. Moggi disse:

«Siamo stati indicati come colpevoli di cose che avevano fatto altri. Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensano di aver trovato elementi nuovi, è altrettanto vero che bisognerebbe riaprire Calciopoli, una ferita che non si rimargina ancora né per noi né per la Juventus. La Juventus ha sempre vinto sul campo, mai rubato niente a nessuno».

Moggi regalò anche, ad Agnelli, una chiavetta Usb contenente le prove dei torti subiti dalla Juventus durante Calciopoli.