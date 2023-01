Liverpool-Chelsea è sembrata una partita di metà classifica ed in effetti lo era (Bbc)

Una partita triste, con solo 5 tiri in porta. L’unica nota positiva è stata Mudryk, che ha indotto il panico nel veterano del Liverpool James Milner

Ieri ad Anfield è andato in scena uno dei big match più belli della Premier League. In un cornice magica come quella creata dagli spalti della Kop, Liverpool e Chelsea si affrontavano alla ricerca dei tre punti utili per avvicinarsi alla zona Europa. Ma la partita si è conclusa sullo 0-0.

Già. Due squadre che dovrebbero combattere per i vertici della classifica si ritrovano a lottare per l’Europa. A prenderne atto e a fotografare la partita è la Bbc, che scrive:

“Liverpool e Chelsea hanno prodotto una lunga storia di occasioni drammatiche e partite classiche ad Anfield. Quest’ultima non era uno di loro. Quando l’arbitro Michael Oliver ha emesso il suo fischio finale, il quasi silenzio di Anfield è stato un brutale riflesso del fatto che questa partita non è stata neanche lontanamente divertente come potrebbe suggerire il punteggio di 0-0. In effetti due dei giganti della Premier League – che attualmente stanno attraversando un periodo di lotta reciproca – hanno fornito prove evidenti del motivo per cui i loro rispettivi campionati sono caratterizzati da uno scarso rendimento“.

Klopp e Potter hanno anche delle attenuanti. Entrambi hanno una rosa decimata dagli infortuni, in più Potter dopo una campagna acquisti faraonica, che manco il City, deve attendere che i nuovi si integrino bene e capiscano i meccanismi di squadra.

“La classifica della Premier League racconta la storia di come le due squadre, impegnate nell’incessante ricerca di grandi successi negli ultimi anni, siano attualmente cadute dai loro standard precedenti. Al fischio finale, il Liverpool era in ottava posizione e il Chelsea due [punti] dietro, a nove punti dai primi quattro e da quelle preziose posizioni in Champions League dopo un incontro triste con solo cinque tiri in porta. Questo è il motivo per cui la sensazione pervasiva dopo questa partita, a parte il cupo anticlimax, era che se avessi offerto sia a Klopp che alla controparte del Chelsea Graham Potter un posto tra i primi quattro alla fine della stagione, ti avrebbero stretto vigorosamente la mano“.

Ma una nota positiva della partita c’è e si chiama Mudryk:

“Mudryk ha indotto il panico nel veterano del Liverpool James Milner, non sorprende che l’attaccante da 89 milioni di sterline del Chelsea stava dando al suo avversario 15 anni e diversi metri di ritmo giocando nella posizione inusuale di terzino destro. Milner è stato costretto a prendere un cartellino giallo per aver tirato giù Mudryk mentre lo superava di corsa e non è stata una sorpresa quando Klopp lo ha rapidamente sostituito con Trent Alexander-Arnold. Una corsa vivace si è conclusa con un tiro a lato della rete e un paio di corse fantasma che lo hanno lasciato smarcato sul secondo palo ma non gli hanno portato una ricompensa. Arriverà presto, ma i segnali sono promettenti.”

Ma il tema rimane e la Bbc conclude con una deludente constatazione:

“Sembrava una partita a metà classifica. E questo perché attualmente è, più o meno, una partita di metà classifica“.