Koulibaly, il Chelsea lo mette ancora una volta in panchina

Un’altra panchina per Koulibaly. L’ennesima. Abbiamo perso il conto. Il difensore centrale senegalese sta vivendo una stagione complicata al Chelsea. I media e i tifosi avevano dipinto il suo arrivo a Londra come l’agognato e meritato traguardo del calciatore, quasi come se fino a quest’estate avesse giocato nel Napoli sotto tortura o minaccia. Lui come Mertens e Insigne. Persino più di Mertens e Insigne. Calciatori che avrebbero sacrificato le loro carriere a una squadretta come il Napoli.

Ovviamente la realtà era molto ma molto diversa. E i fatti lo stanno ampiamente dimostrando. A inizio stagione Benitez pronosticò che in Premier Koulibaly non sarebbe stato dominante come in Serie A. E così stato. Forse neanche lui si sarebbe aspettato tanta panchina. Anche oggi, per la sfida col Liverpool, al centro della difesa Potter gli ha preferito il 21enne Badiashile e Thiago Silva.