Di Marzio: primi contatti del Napoli con l’agente di Ounahi

Il centrocampista dell’Angers è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Marsiglia. Giuntoli prova a giocare di anticipo

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Napoli ha avviato i primi contatti per Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers e del Marocco.

“Il Mondiale si sa, è una vetrina molte volte per chi sta cercando di emergere e tra questi c’è il centrocampista dell’Angers Azzedine Ounahi. Il marocchino è finito nel mirino di tante squadre e tra queste c’è anche il Napoli che ha avviato i primi contatti con l’agente”.

Ounahi è stato uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar e per questo motivo la valutazione del suo cartellino non è certo abbordabile. Di Marzio scrive che il club francese chiede, per la sua cessione, tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il prezzo è lievitato proprio dopo l’ottimo Mondiale di Ounahi.

Il Napoli non è il solo club interessato al giocatore marocchino. In Francia piace al Marsiglia. Giuntoli cerca di giocare di anticipo.

“L’idea del club campano, infatti, è di assicurarsi il giocatore per la prossima stagione, per farlo quindi arrivare in estate”.

L’agente di Ounahi, a Rtl, ieri ha dichiarato:

«Abbiamo offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma restando in Francia fino al termine della stagione», ha tenuto a precisare l’agente a RTL.