Per Conte servono 7 milioni più 120-150 per il mercato, De Laurentiis non è tipo da all-in (Repubblica)

In una stagione senza i soldi dell’Europa, perciò Gasperini, Pioli e Italiano rimangono in corsa: il piano B sarebbe molto meno oneroso

Per Conte serve un budget extra-large, De Laurentiis non è tipo da all-in. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Marco Azzi.

De Laurentiis, che è alle prese con il momento più difficile della sua ormai ventennale avventura nel calcio. Il presidente è infatti obbligato a ribellarsi alla mediocrità del presente e per uscire dal tunnel si sta convincendo a ripartire da Antonio Conte: l’allenatore più bravo e allo stesso tempo più costoso tra quelli al momento in circolazione. Per assicurarsi le prestazioni dell’ex Ct della Nazionale il numero uno azzurro dovrà infatti stanziare un budget extra large: 7 milioni (più bonus) per l’ingaggio del tecnico pugliese e almeno altri 120- 150 per rifondare la squadra sul mercato. Il tutto con alle porte la stagione più difficile dal punto di visto economico per la società, visto che non entreranno in cassa per la prima volta dal 2010 i soldi dell’Europa. Sembra quasi una mano di poker e Adl — ieri a Roma per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus — non ha l’abitudine di fare “all in”. Per questo Gasperini, Pioli e Italiano rimangono in corsa: il piano B sarebbe molto meno oneroso…

Napoli-Conte, manca l’accordo economico (Di Marzio)

IL PUNTO DI DI MARZIO

Proseguono le trattative tra il Napoli e Antonio Conte, ma non c’è ancora un punto di incontro. Lo scrive il giornalista Gianluca Di Marzio su X. Napoli, si lavora sulla trattativa economica con Conte .@sscnapoli, le prime due scelte per la panchina restano #Gasperini e #Conte. Poi a seguire #Pioli e #Italiano. Con l’ex #Tottenham prosegue la trattativa economica ma ancora non si è trovato un punto di incontro — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 15, 2024 Per SportMediaset l’accordo è vicino L’accordo tra il Napoli e Antonio Conte è vicino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, le due parti hanno trovato l’intesa più o meno su tutto. Si parla di un contratto triennale da 7 milioni a stagione. Il nodo da sciogliere riguarda la clausola per cui se il Napoli non dovesse qualificarsi alla Champions 2025/2026, allora De Laurentiis potrebbe interrompere unilateralmente il rapporto. Si parla già di mercato: il punto fermo sarà Kvara, Conte non vorrebbe privarsi di lui. Altri due colpi che piacciono all’allenatore pugliese sono Gudmundsson e Luis Alberto. Scrive SportMediaset: “Sembra essere ormai a un passo l’accordo tra il Napoli e Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Nell’incontro andato in scena poche ore fa, sarebbe stata trovata l’intesa su tutto o quasi, tanto che si sarebbe già iniziato a parlare delle prossime mosse di mercato. Conte approderebbe sulla panchina azzurra con un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione. L’unico nodo che resta da sciogliere riguarda la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire: se il Napoli non dovesse qualificarsi per la Champions League 2025-2026, allora il presidente vorrebbe la facoltà di interrompere unilateralmente la collaborazione”.

