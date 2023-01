La Juventus non ha l’obbligo di riscattare Paredes né la voglia di farlo (Tuttosport)

Nell’edizione odierna di Tuttosport si tratta dell’acquisto a titolo definitivo di Leandro Paredes della Juventus. Il centrocampista argentino, fresco di vittoria con l’Argentina ai Mondiali, è arrivato in prestito con obblig di riscatto, al verificarsi di alcune condizioni, dal Psg la scorsa estate. L’obbligo era legato al passaggio agli ottavi di finale della Juventus, cosa che non si è verificata. Così Tuttosport su Paredes della Juventus:

“Leandro Paredes è rientrato a Torino insieme ad Angel Di Maria. Il centrocampista della Nazionale argentina campione del mondo è in prestito dal Paris Saint Germain e per lui non si sono configurate le condizioni per l’obbligo di riscatto, ovvero il passaggio del girone di Champions League e quindi approdo agli ottavi di finale. “

Il riscatto è difficile dopo l’exploit dei giovani Miretti e Fagioli:

“Sembra al momento difficile che in ogni caso la Juventus a fine stagione possa comunque chiedere di riscattarlo al club transalpino anche perché nel frattempo si sono fatte valere due mezzali come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, ormai in pianta stabile con la prima squadra e l’inserimento del sudamericano non è stato sinora impeccabile”.