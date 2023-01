Il Psg perde 3-1 col Lens, Fabian protagonista in negativo

Sconfitta nello scontro diretto, il Lens si porta a meno quattro. Alla squadra di Galtier non può bastare il solo Mbappé. Errore dell’ex Napoli sul terzo gol

Il Psg perde 3-1 col Lens e si riapre la Ligue1. Il Lens, secondo in classifica, si porta a meno quattro dalla capolista Psg dopo 17 giornate. Più indietro il Marsiglia. Per il Lens nona vittoria consecutiva in casa. Il Psg non perdeva da 25 giornate in Ligue1 (lo scorso marzo col Monaco). Assenti stasera sia Messi sia Neymar squalificato. Stavolta la squadra di Parigi non è riuscita a rimettere in piedi il match nel finale. Ha attaccato ma senza rendersi quasi mai pericoloso, fatta eccezione per un colpo di testa di Sarabia a colpo sicuro.

La partita si è messa subito male per la squadra di Galtier che è andata in svantaggio dopo appena cinque minuti con Frankowski. All’ottavo il pareggio di Ekitike, gol contestato per un fallo sul portiere Samba, fallo che però il Var non ha considerato tale da portare alla revoca del gol.

Fabian ha giocato titolare a centrocampo, in linea con Verratti e Danilo Pereira. Al 28esimo, vantaggio del Lens con una strepitosa azione di contropiede, in verticale con due tocchi, dalla propria area di rigore a quella del Psg dove Openda ha battuto Donnarumma. A inizio ripresa Fabian e Danilo Pereira sono stati i protagonisti in negativo del secondo del Lens. Hanno perso banalmente palla nella propria tre quarti, Fabian poi non è riuscito a chiudere su Claude-Maurice che solo soletto in area ha segnato il terzo gol. La pressione del Psg è stata piuttosto fumosa. Non può bastare sempre e solo Mbappé. Fabian è stato sostituito al 58esimo con Vitinha.