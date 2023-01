La Fiorentina batte la Samp 1-0 grazie al gol di Barak

I viola troveranno il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia. Per Contini può essere la prima e ultima presenza con la maglia della Sampdoria

La Fiorentina vince con il minimo scarto e con il minimo sforzo. Il gol di Barak al 25esimo del primo tempo è tutto quello che serve ai viola per aggiudicarsi il passaggio ai quarti di Coppa Italia. I viola incroceranno il Torino per provare ad arrivare in semifinale.

La partita ha visto il suo apice dal gol di Barak in poi. l’ex Verona ha battuto Nikita Contini con una mezza voleé dopo l’imperfetta respinta di Murillo. Fino alla fine del primo tempo la Fiorentina conterà ancora anche due ghiotte occasioni: una con Kouame che manda di poco a lato un bel colpo di testa e la seconda con Jovic che sciupa il raddoppio a pochi metri dalla porta. Il secondo tempo non ha visto grande emozioni, sopratutto per le due squadre molto rimaneggiate. La Sampdoria riesce a mettere nel tabellino solamente 3 ammonizioni e l’espulsione di Murillo nei minuti finali, chiudendo la partita con zero tiri in porta.

La Fiorentina nel caso riuscisse a spuntarla sul Torino ai quarti potrebbe trovare il Napoli sulla sua strada, a patto che gli azzurri battano la Cremonese martedì prossimo e la vincente tra Roma e Genoa.

Contini potrebbe aver giocato la sua prima e ultima partita con la Sampdoria. Il portiere di proprietà del Napoli potrebbe fare ritorno alla casa base per poi essere girato alla Reggina in Serie B.