Il video che spiega come ha fatto Kane a sbagliare il rigore

Sui social è tornato a circolare uno spot della BBC del 2018 in cui il campione di rugby Jonny Wilkinson vuole insegnare a Kane a tirare i rigori e spara alle stelle

In Inghilterra ancora non si sono capacitati dell’uscita dai Mondiali avvenuta ieri sera nella partita contro la Francia. Una partita dominata in buona parte dalla formazione di Southgate che ha mancato i supplementari per pochissimo, a causa di quel rigore sbagliato da Kane all’84esimo.

Ed è proprio su questo rigore fallito che si sono scatenati i social riportato in auge un video spot della BBC del 2018.

Il video riprende Jonny Wilkinson, campione del mondo di rugby con i Tre Leoni nel 2003, che insegna proprio a Kane come si tira un rigore. Una lezione importante ovviamente, se non fosse che il rugbista spara il pallone alle stelle e nonostante ciò si compiace del suo risultato invitando l’attaccante inglese a fare altrettanto. Kane, lo segue e, forse per non deludere il maestro, calcia alto sulla traversa, proprio come fatto ieri sera per il secondo rigore concesso alla Nazionale inglese.