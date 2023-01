Inzaghi: «È cinque anni che c’è il Var, non è possibile un errore così grave»

Dopo il gol ingiustamente annullato a Acerbi: «Due giocatori del Monza sono inciampati tra di loro e l’arbitro ha fischiato il fallo»

Simone Inzaghi dopo il pareggio 2-2 a Monza e un gol ingiustamente annullato ad Acerbi.

Siamo molto arrabbiati, chiaramente c’è stato un errore dopo cinque anni di Var è stato fischiato un fallo dove due giocatori del Monza si inciampano tra di loro, un errore grave sommato al fallo di Lautaro, sarebbe stato il 3.1, avremmo vinto la partita, dopo la vittoria di Bergamo e col Napoli stiamo a parlare del pareggio ed è un grave errore.

In questo momento mi viene difficile analizzare la partita È cinque anni che è stato inserito il Var, si aspetta, si vede, probabilmente avremmo vinto la gara, c’è tanto rammarico, sapevamo che avremmo trovato problematiche. Abbiamo avuto problemi con Calhanoglu e, non sappiamo che si è fatto Barella. C’è amarezza in noi, nella società.

Venivamo da un attimo momento, stasera siamo stati fortemente penalizzati.

Bisogna guardare una partita alla volta, senza fare tabelle. Nelle ultime nove partite ne abbiamo vinto sette, un pari e una vittoria.