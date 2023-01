Il Milan è sull’orlo di una crisi di nervi (CorSera)

“Il Diavolo sprofonda. La situazione è seria”. C’è il rischio che i rossoneri perdano anche la Champions. “Uno Zaniolo in più sarebbe d’aiuto, ma basterebbe?”.

Il Milan è sull’orlo di una crisi di nervi, scrive Carlos Passerini sul Corriere della Sera, commentando il 4-0 rifilato dalla Lazio agli uomini di Pioli.

“Finisce con lo sfottò della curva Nord che canta «Lazio is on fire», mentre un Pioli nero come non mai infila il tunnel degli spogliatoi con le mani in tasca e lo sguardo basso”.

La crisi del Milan è nera e adesso rischia di perdere anche la Champions, non solo lo scudetto.

“Il Diavolo è all’inferno, o forse anche più giù, in caduta libera. La crisi è sempre più profonda, le partite senza vittorie sono cinque, un’enormità. Il Napoli è lontano 12 punti, ma la verità è che da qui in poi il Milan farà bene a guardarsi le spalle, perché continuando così il posto Champions rischia di diventare un miraggio. Cinque squadre in tre punti, dai 38 dei rossoneri secondi ai 35 dell’Atalanta sesta: la corsa ai milioni dell’Europa sarà tostissima. Una cosa è certa: così il Milan rischia. Gruppo scollato, scelte sbagliate, zero idee, errori inspiegabili: dov’è finita la squadra scudettata che proprio qui, il 24 aprile scorso, riuscì a ribaltare la Lazio e conquistare in rimonta tre punti decisivi per lo scudetto? Svanita. Stavolta, subìto il primo gol, è andata a fondo rimediando una lezione che farà bene a non scordare. Pare sull’orlo di una crisi di nervi, il Diavolo. La difesa ora è un caso e non può essere colpa sempre e solo di Tatarusanu se i gol a carico sono già 24, quando l’anno scorso furono 31 in tutto. Un dato che la dice lunga, ma che non spiega tutto”.

Il primo gol della Lazio ha mandato il Milan “sotto choc”. Tanto che Bennacer si è fatto ammonire per aver calciato scioccamente via un pallone e poiché era già diffidato, adesso salterà il Sassuolo.

“Ai rossoneri saltano i nervi, il raddoppio è solo una conseguenza e arriva prima dell’intervallo con Zaccagni”.

Poi il poker.

“Il Diavolo sprofonda. La situazione è seria. Uno Zaniolo in più sarebbe d’aiuto, certo. Ma basterebbe?”.