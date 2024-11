Napoli, idea Greenwood per l’attacco. In difesa torna di moda Dragusin (Corsport)

L’ex United assolto dalle accuse di violenza senza neanche mettere piede in tribunale. Il Napoli cerca “giocatori che sanno fare più di una cosa”

Il Napoli per la sua rifondazione pensa anche a Greenwood per l’attacco. Sull’inglese c’è anche la Juventus. Sarebbe l’alternativa a Gudmundsson. Per la difesa potrebbe tornare in voga il nome di Dragusin che al Tottenham sta trovando poco spazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Greenwood è la nuova idea per l’attacco del Napoli

La rifondazione è in corso, sarà ampia, e in questa caccia ai possibili titolari per la prossima stagione ci sono giocatori che sanno fare più di una cosa, sono moderni, hanno qualità nei piedi per infiammare il pubblico con le loro giocate. Mason Greenwood (22) è uno di questi.

L’ex Manchester United è finito in Liga dopo essere andato fuori rosa nei Red Devils per l’accusa di violenza da parte della sua ex fidanzata. Prosciolto senza nemmeno mettere piede in tribunale. Il Manchester lo ha messo in prestito e il Getafe ne ha approfittato.

Da promessa del Manchester United a indesiderato, dopo che il club l’aveva messo fuori rosa in seguito alle accuse di violenze da parte della sua ex fidanzata. Prosciolto senza neanche mettere piede in tribunale, ha ritrovato al Getafe una nuova dimensione. In Liga, 30 presenze, 8 gol e 6 assist più altre 2 reti in Coppa del Re. Una stagione da doppia cifra giocando ovunque nel tridente d’attacco: a destra, al centro, qualche volta anche a sinistra. Per uno che è ambidestro, è un gioco da ragazzi. È in prestito e a fine stagione tornerà allo United, che però vuole venderlo. Il Getafe vorrebbe tenerlo («resta al 90%» ha detto il presidente Torres), ma non può permetterselo se non in prestito. Lo sa bene il Napoli, a cui piace, ma anche la Juventus. Greenwood è l’attaccante che sa fare tutto, imprevedibile, anche geniale. Un po’ come Albert Gudmundsson (27), che il club di De Laurentiis segue da più di un anno.

La situazione Dragusin e Buongiorno

Il Corsport continua:

L’allenatore degli Spurs, Postecoglou, l’ha schierato solo 3 volte da titolare per un totale di 8 presenze (334 minuti) in 5 mesi. Il Napoli resta interessato, dovessero prospettarsi le condizioni economiche giuste, ma Dragusin non è la priorità. La prima scelta resta Alessandro Buongiorno (24). L’offerta da 35 milioni più 5 di bonus è stata già presentata al Torino, che ha preso tempo ne aspetta altre dalla Premier, sperando di incassare di più. È il gioco del mercato, prendere o trattare.

