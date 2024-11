I suoi nervi non reggono più la tensione di quel finale, dopo aver tollerato tutto quello che un uomo può legittimamente sopportare.

Allegri ai giornalisti: «Sapevate la verità e non l’avete detta». Viene quasi alle mani con un cronista. È quel che riporta Repubblica.

Quando l’arbitro Maresca mostra a Massimiliano Allegri il cartellino rosso il recupero sta già finendo. La Juve sta tornando a vincere un trofeo tre anni dopo l’ultima volta e Max esplode. Come se i suoi nervi non reggessero più la tensione di quel finale incandescente, dopo aver tollerato tutto quello che un uomo può legittimamente sopportare. Anche la cravatta sparisce in un volteggio, mentre applaude l’arbitro digrignando i denti. S’avvicina al quarto uomo Mariani e gli urla qualcosa, poi si volta verso la tribuna e sembra voler far saltare anche i bottoni della camicia bianca: «Dov’è Rocchi?». Potrebbe costargli una squalifica a tempo, vorrebbe dire stagione finita.

In tv, poco dopo, sembrava calmo: «Abbiamo regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Mi sono divertito. Se andrò via, perché ormai mi danno tutti via, lascio una Juve forte. Una società ha il diritto di cambiare un tecnico o un calciatore, farà le sue valutazioni». Ma poi il nervosismo è proseguito nei corridoi dell’Olimpico, dove Allegri si è tolto i sassolini contro chi lo ha criticato: «Non avete detto la verità per un anno e la sapevate tutti». È arrivato quasi alle mani con un giornalista.

Allegri allontana Giuntoli dalla premiazione: “tu no, vai via”. Rabiot e Danilo lo abbracciano (VIDEO)

Allegri allontana Giuntoli dalla premiazione: “tu no, vai via”. Rabiot e Danilo lo abbracciano. È il video che circola sui social e che a Mediaset hanno rilanciato. Si vede Allegri infuriato alla premiazione dopo la vittoria della Coppa Italia. Urla “tu no, vai via“ all’indirizzo di Cristiano Giuntoli. Il tecnico si allontana. Provano a calmarlo Landucci e soprattutto Rabiot e Danilo la vecchia guardia che sta col tecnico livornese, come raccontato ieri dal Napolista.

Poi a Mediaset Allegri ha smentito le immagini: «Assolutamente no, rispetto la società, gli uomini».

ilnapolista © riproduzione riservata