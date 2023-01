Osimhen riceve il premio come giovane emergente dell’anno

In questa stagione Victor Osimhen ha già raggiunto quota 10 gol in campionato in poco più di 13 presenze in Serie A.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ricevuto un premio. Il numero 9 azzurro è stato premiato da Globe Soccer come giocatore emergente dell’anno. Un grande riconoscimento per Osimhen che si gode il premio con il suo Napoli capolista.

Il calciatore ha celebrato il riconoscimento tramite un tweet. Queste le sue parole:

“Ho appena ricevuto il premio @Globe_Soccer per il giocatore emergente dell’anno Power Horse, grazie per il riconoscimento e per coloro che mi hanno supportato nel corso degli anni, apprezzo tutti voi. GOD è il più grande 💯🙏🏽 @sscnapoli @Globe_Soccer”.

Just Receive The @Globe_Soccer Award For The Power Horse Emerging Player Of The Year,Thank You For The Recognition,And To Those That Have Been Supporting Me Through The Years,I Appreciate Y’all.GOD Is The Greatest💯🙏🏽 @sscnapoli @Globe_Soccer pic.twitter.com/3vur2CTuUn — Victor Osimhen (@victorosimhen9) January 11, 2023

L'exploit del giocatore in questa stagione è sotto gli occhi di tutti e il premio è l'ennesima riconferma del rendimento del numero 9 azzurro. La partita contro la Juventus potrebbe essere l'ennesima volta nella quale far emergere tutto il suo talento. Sono lontane le indiscrezioni di mercato che lo vedevano lontano da Napoli e il calciatore si trova bene.

Seppur con qualche infortunio di troppo, trova sempre spazio nell’11 titolare di Spalletti che lo preferisce a Simeone e Raspadori. La sua capacità di trovare la porta in questa stagione si sta rivelando fondamentale per gli obbiettivi stagionali del Napoli.