Giuntoli alla Juve? Allegri vorrebbe Massara (Gazzetta)

Si conoscono dai tempi di Pescara. Sabatini lo ha definito senza difetti: «Sa cosa dire, parla le lingue, conosce i giocatori e sa dove andare a cercarli»

Massara alla Juventus? È lui il direttore sportivo che piacerebbe ad Allegri. I due si conoscono dai tempi di Pescara. Ne scrive la Gazzetta.

Non è scontata la permanenza del tecnico, che dipenderà dai risultati, e neppure quella dell’attuale diesse. La successione non è certa ma è argomento di discussione: piace l’idea di un uomo operativo che abbia il giusto mix di esperienza e competenza. Tra i candidati (nella lista ci sono Cristiano Giuntoli del Napoli e Giovanni Rossi del Sassuolo) ce n’è uno particolarmente caro all’attuale allenatore, che in caso di conferma potrebbe spingere molto per ricreare la vecchia coppia a Torino: si tratta di Frederic Massara, braccio destro di Paolo Maldini al Milan, che ha avuto un ruolo importante nella rinascita dei rossoneri, culminata nello scudetto conquistato la scorsa stagione.

Massara è il profilo giusto per la Signora, conosce quattro lingue (oltre al francese che padroneggia come l’italiano grazie alle origini della mamma, anche inglese, tedesco e spagnolo) e anche Torino, dove è nato e ha studiato. Lui ed Allegri sono stati compagni di squadra.

Ha lavorato per anni con Walter Sabatini, che in un’intervista lo ha definito senza difetti: «Sa cosa dire, parla le lingue, conosce i giocatori e sa dove andare a cercarli». Da Pastore a Pjanic fino a Maignan e Tomori, ha contribuito a tanti acquisti importanti. Concreto e riservato, ama stare dietro le quinte. La Juventus ci sta pensando, anche se sa che non sarà facile strapparlo al Milan.