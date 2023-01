Evra: «Deschamps mi ha insegnato che vincere è importante, ma Ferguson che vincere è normale»

Al Podcast del Manchester: «Non credo che fossi un essere umano quando giocavo con il Manchester United. Quando vincevamo, quando giocavo bene, non ero contento. Per me era qualcosa di normale».

Patrice Evra ha spiegato al podcast ufficiale dei Red Devils che il successo degli anni d’oro del Manchester United dipendono tutti da Sir Alex Ferguson. L’ex terzino racconta come lo scozzese abbia trasformato i suoi calciatori in robot. Queste le parole di Evra su Ferguson:

«Credo che quando vinci il campionato per la prima volta è qualcosa di speciale, Ma sarò onesto, quando cominci a vincere il terzo, il quarto, il quinto, festeggi comunque, ma non nella stessa maniera. Festeggi perché ci sono le telecamere e tutta quella roba lì, ma non è la stessa cosa. Ferguson ci ha insegnato ad essere come dei robot. Non credo che fossi un essere umano quando giocavo con il Manchester United. Quando vincevamo, quando giocavo bene, non ero contento. Per me era qualcosa di normale».

Prosegue Evra nel podcast del Manchester United:

«Dico sempre che Didier Deschamps mi ha insegnato che vincere è importante, ma Ferguson mi ha insegnato che vincere è normale. Mi ricordo che dopo aver vinto grandissime partite contro il Liverpool, veniva da noi e ci diceva solo ‘ben fatto figliolo’. Non ha mai esultato in maniera smodata, tranne quando abbiamo vinto la finale di Champions League. Ma vincere il campionato, beh, per lui era qualcosa di assolutamente normale».