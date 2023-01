Di Maria ha saltato 11 partite, ha giocato solo 394 minuti (Gazzetta)

394 minuti giocati su un potenziale di 1890. L’ultima da titolare in A risale a quando si fece cacciare poco prima dell’intervallo, 90 minuti solo contro il Maccabi Haifa

La Gazzetta torna su Di Maria, rientrato a Torino con i migliori propositi per il 2023 dopo la conquista della Coppa del Mondo insieme all’Argentina. Solo ieri Allegri aveva rassicurato sulla presenza a Cremona di tutti i (pochi) disponibile evitando all’allarmismi sull’emergenza infortuni.

Manco 24 ore e Di Maria si è “rotto” di nuovo.

“«A meno che non succeda qualcosa oggi, andremo tutti a Cremona», aveva detto Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia, la prima del 2023 e dopo la sosta mondiale, e con quel “tutti” intendeva anche Angel Di Maria e Leandro Paredes. Così si augurava l’allenatore della Signora, che qualche ora più tardi ha dovuto fare retromarcia, depennando il Fideo dalla lista dei partenti per la prima trasferta del nuovo anno a causa di una contusione alla caviglia sinistra, conseguenza di una botta rimediata nella rifinitura.“

L’infortunio non dovrebbe essere grave, dalla Continassa filtra ottimismo: si tratta di uno stop di al massimo tre giorni. Ma è l’ennesimo per Di Maria che in campo ha fatto vedere qualcosa di sé solo alla prima contro il Sassuolo, poi solo sporadiche apparizioni.

La Gazzetta fa le pulci a Di Maria:

“I numeri bianconeri del Fideo infatti raccontano di 394 minuti giocati su un potenziale di 1890. Finora 9 partite saltate per infortunio (adduttore prima, con ricaduta ravvicinata, bicipite femorale poi) e 2 per squalifica (rosso diretto rimediato contro il Monza). Meno di lui in rosa hanno giocato solo Chiesa, Soulé e Rugani. L’ultima da titolare in A risale allo sciagurato match dell’U-Power Stadium, quando si fece cacciare poco prima dell’intervallo, e una sola volta è rimasto in campo per 90 minuti, a inizio ottobre contro il Maccabi Haifa in Champions League.“

Di Maria a Cremona non avrebbe comunque giocato dall’inizio, anche se poteva essere una freccia in più per allegri a partita in corso. Con lui gli indisponibili salgono a 6 (Pogba, Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e De Sciglio) e la Juve creata per e voluta da Allegri continua a essere solo uno schizzo su un foglio di carta.